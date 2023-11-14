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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı 14 Kasım 2023! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        14 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklandı. İşte 14 Kasım 2023 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:35
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli oldu. İşte 14 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları...

        14 KASIM 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

        3 - 17 - 37 - 39 - 48 - 55

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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