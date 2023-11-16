Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto'da günün çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte, saat 21:30'da duyurulan 16 Kasım Süper Loto numaraları...

Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi gün itibariyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği şans oyununda kazandıran numaralar erişime açıldı. İşte hem 16 Kasım 2023 Perşembe gününün Süper Loto sonuçları ve hem de sonuç sorgulama ekranı...

16 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

2 - 9 - 11 - 17 - 38 - 42

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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