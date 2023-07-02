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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Temmuz Pazar 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Süper Loto numaraları TIKLA ÖĞREN
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Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oluyor! İşte 2 Temmuz Pazar 2023 Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam edecek. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklanacak. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 2 Temmuz Pazar 2023 Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Temmuz Pazar 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Süper Loto numaraları TIKLA ÖĞREN
HABERTURK.COM

Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklanacak. İşte 2 Temmuz Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

2 TEMMUZ 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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