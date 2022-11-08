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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Süper Loto sonuçları 8 Kasım 2022: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto'nun açıklanması için geri sayım başladı!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Kasım Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto'nun açıklanmasına saatler kala, vatandaşlar tarafından sonuçlar sorgulanıyor.

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto bugün saat 21.30'da CANLI yayında çekilecek. Sonuçlar açıklandığında eşzamanlı olarak haberimizin içeriği güncellenecektir.

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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