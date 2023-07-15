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        Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! İşte, 15 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

        Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 21.30'da açıklanacak. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto sonuçlarına haberimizde yer verdik. İşte, 15 Temmuz 2023 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 19:16
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        15 Temmuz Süper Loto açıklanıyor!
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları 21.30'da açıklanacak. İşte, 15 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

        15 TEMMUZ 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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