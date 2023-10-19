Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Ekim 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Ekim 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün yapılıyor. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları...

        19 EKİM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"