Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları MPİ Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü gerçekleşiyor. Peki; Süper Loto büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, MPİ Süper Loto sonuçları 13 ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 ARALIK

Süper Loto sonuçları 13 Aralık akşamı yani bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Süper Loto sonuçları 13 Aralık: 51 - 47 - 39 - 27 - 45 - 37

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları (6 Aralık) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte Süper Loto 6 Aralık sonuçları: 6 - 17 - 28 - 34 - 47 - 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: NİĞDE / MERKEZ

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.075.157,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 75 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.335,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.077 Kişi Başına Düşen İkramiye 144,85 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 73.965 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,80 TL

Süper Loto Oyununun Özellikleri:

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

▶ (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

▶ (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

▶(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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