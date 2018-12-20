Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Bu akşam Süper Loto'nun 583. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'taki binasında yapılacak. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca ilk devir miktarı olarak 1 milyon 438 bin lira bu haftaya devretmişti. İşte 20 Aralık Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 20 ARALIK

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) saat 21.15'te gerçekleştireceği Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz, ikramiye bilgileri ile birlikte haberimizde olacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 13 ARALIK

27 - 37 - 39 - 45 - 47 - 51

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 40

4 bilen kişi sayısı : 2.966

3 bilen kişi sayısı : 57.263

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.438.089,64 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.186,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 161,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,50 TL

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