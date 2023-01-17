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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!
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Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleşen Süper Loto çekilişinde gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. İşte 17 Ocak 2023 Salı günü Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Peki, "Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 17 Ocak Süper Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

17 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

17 Ocak 2023 Salı günü Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numalara belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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