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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 25 Ekim 2022 MPİ Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama sayfası
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Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor 25 Ekim 2022?

Süper Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar bu akşam belli olacak. Şansını deneyenler binlerce kişi sonuçların ne zaman kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte Milli Piyango 25 Ekim 2022 Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 25 Ekim 2022 MPİ Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 25 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama linki

25 EKİM 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'da kazandıran numalar 25 Ekim 2022 Salı günü saat 21:30'da açıklanacak. Şanslı numalar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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