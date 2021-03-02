'Süper Öğretmen'e oyunculuk teklifi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Süper Öğretmen' oyunculuk teklifi alıyor

Erzurum'da öğretmenlik yapan Ayşe Melek Okuyucu'ya çok sayıda öğretmenlik teklifi geliyor. Okuyucu, "Teklifler sıkça gelmeye başlayınca annem de kabul etti. Marttan sonra İstanbul'a gidip görüşmelerimi yapacağım" dedi

'Süper Öğretmen' oyunculuk teklifi alıyor
'Süper Öğretmen'e oyunculuk teklifi
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan 39 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu, at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor, kadınlara ve erkeklere at binmeyi öğretiyor. 100'ün üzerinde sporcusu bulunan Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kuran ve arkadaşlarının 'süper öğretmen' dediği Okuyucu'ya çok sayıda oyunculuk teklifi de geliyor.

Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü Ayşe Melek Okuyucu, 10'u milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı. Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile 6 yıldır uğraşan Okuyucu, 4 sene önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100'ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte erkeklere ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor. Atatürk Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Atçılık ve At Bölümü son sınıf öğrencisi Okuyucu, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk takımlarını çalıştırıyor. Okuyucu, Türkiye'nin ilk kadın Atlı Okçuluk Takımı'nı kurmuştu.

Kentlerde modern yaşamla birlikte Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan atlarla kurduğu dostluğun geride kaldığını belirten Ayşe Melek Okuyucu, "Atlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine son derece katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır. At binmenin faydaları saymakla bitmez. Kulübümde kadın erkek fark etmez herkese bu sporu öğretmeye çalışıyorum. Özellikle genç kızlarımızın büyük ilgi göstermesi beni sevindiriyor. Bize her konuda maddi ve manevi yardımda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum. Bu sporun gelişmesinde önemli katkılarda bulunuyor" diye konuştu.

21 yıllık sınıf öğretmeni olan Okuyucu, öğrencilerini, sporcularını ve 4 yıldır birlikte olduğu atı 'Boksör'ü çok sevdiğini söyledi. Çok iyi at binicisi olması ve attığını 12'den vurması dolayısıyla birçok film teklifi aldığını kaydeden Okuyucu, şunları söyledi; "Dönem dizlilerinin çekilmeye başlamasından beri oyunculuk teklifleri geliyor fakat Erzurum kültürüne sahip bir aileye mensubum. Annem olaya biraz soğuk bakmıştı. Erzurum tabiriyle 'Bir o kalmıştı zaten' dedi. Hal böyle olunca ertelemek zorunda kaldım. Teklifler sıkça gelmeye başlayınca annem de kabul etti. Marttan sonra İstanbul'a gidip görüşmelerimi yapacağım. 'Bozkurtlar' adlı dizide büyük ihtimalle rol alacağım. Ayrıca 'Kürşad' isimli sinema filminde de rol almayı düşünüyorum. Dizi ve filmlerde savaşçı kadın rolünü oynayacağım. Tabi ben devlet memuruyum. Yasaların dışında hareket etmem mümkün değil. Kurumum bu konuda son sözü söyleyecek mercidir."

Ayşe Melek Okuyucu, at sporlarının hem alaylısı hem mekteplisi olduklarını belirterek, atçılığın modern, geleneksel ve tıbbi boyutlarının bir arada olduğu, Erzurum'a yakışır tesis kurma hazırlığında olduğunu da belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kazakistan'da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru
KÜLTÜR-SANATTürkçe Kurslarına Rekor Başvuru
Türkiye ve Azerbaycan arasında Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
KÜLTÜR-SANATProtokol imzalandı
Moujan Rajaei: 'Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?
KÜLTÜR-SANATRus Moujan Türkiye'yi temsil edecek
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayaller'den fragman geldi
KÜLTÜR-SANAT'Kağttan Hayatlar'dan fragman geldi
Aydemir Akbaş: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
KÜLTÜR-SANATAydemir Akbaş sünnet oldu
SON DAKİKA! 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2021 Altın Küre kazananlar
KÜLTÜR-SANAT78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
SON DAKİKA: Hiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
KÜLTÜR-SANATHiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
İnce Memed'in tüfeği Yaşar Kemal'in kalemi - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATBabası gözü önünde öldürüldü
412 eser Türkiye'ye getirildi
KÜLTÜR-SANAT412 eser Türkiye'ye getirildi
'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
KÜLTÜR-SANAT'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu