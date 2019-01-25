Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) ile işbirliğine giderek futbolseverlere ulaşmak için yeşil sahalara indi. Yapılan işbirliği kapsamında, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. Hafta müsabakalarına ev sahibi takımların tamamının, “Türkiye İhracatla Yükselecek” ibareli pankartla çıkacağı öğrenildi.

İhracat kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmak için kampanya başlattıklarını kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız futbolu yakından takip ediyor. Genç nüfusumuz ise, doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde pek çok alanda olduğu gibi, sporda da en büyük rekabet avantajımız. Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi ve sevgi, Türkiye’de sporun gelişimi, ihracat açısından son derece cesaret vericidir" dedi.

İhracatta geçtiğimiz yılın rekorlarla kapandığını hatırlatan Gülle, "İhracatın Türk insanının refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Artık hedefimiz ihracatta rekorlar kırmanın da ötesinde dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLİK RUHU İHRACATI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAK'

2019 yılını "İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik" yılı olarak ilan ettiklerini ve yıl içinde İhracatta "İlk Adım Seferberliği", "İhracatta Sıfır Atık Seferberliği", "İhracat Oyun Yazılımı" gibi projeleri hayata geçireceklerini kaydeden TİM Başkanı, ihracatın toplumun tüm kesimlerine mal edilmesinin, sektörün büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerek mal gerekse hizmet üreten bütün kesimleri ihracatçı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Gülle, "Toplumumuzun sahip olduğu enerji ve girişimcilik ruhu, ihracatı bir adım daha öteye taşıyacak” ifadesini kullandı.