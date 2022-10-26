Yakışıklı oyuncu 39 yaşına girdi ve açıklamarına devam etti “Artık çoğunuz Black Adam’ı izlediğine göre resmen açıklamak istiyorum: Superman olarak geri dönüyorum” sözleriyle devam etti. Hayranlarına destekleri ve sabrı için teşekkür eden oyuncu, “Söz veriyorum, beklentiyi karşılayacağız” dedi.