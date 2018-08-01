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Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar

01.08.2018 - 11:41 | Güncelleme:

Marketlerin, tıpkı havalimanları ya da metrolar gibi binbir çeşit insanın karşılaşma noktası olduğunu biliyorduk ancak bu kadarını tahmin edememiştik! İşte marketlerde kaydedilen ilginç fotoğraflar...

  • 1 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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    Marketler, tıpkı metrobüs ya da havalimanları gibi binbir çeşit insanın karşılaştığı yerlerden biri. Hal böyle olunca buralarda ilginç anlara şahit olmak tabii ki kaçınılmaz. 

  • 2 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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    Örneğin markette çalışan bir kasiyerin Game of Thrones'taki Samwell Tarly'e tıpatıp benzediğini söyleyebiliriz.

  • 3 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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    Market görevlisinin şüpheleri üzerine bakılan bebek arabasından çıkanlar ise oldukça şaşırtıcı. 

  • 4 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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    İşte marketlerde görüp görülebilecek en komik kareler...

  • 5 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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  • 38 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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  • 47 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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  • 50 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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  • 58 Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar
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