Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi!

29.10.2018 - 08:07 | Güncelleme:

Nişantaşı’nda erkek arkadaşıyla eğlenen Ajda Pekkan, gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Görüntülenmek istemeyen Süperstar, kardeşinin evine sığındı

  • 1 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Ajda Pekkan’ın önceki gece güzel başlayan gecesi kötü bitti. 

  • 2 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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    Süperstar,  Nişantaşı’nda bulunan bir otelin üst katında gizemli erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. 

  • 3 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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    Pekkan, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince, VIP aracını çıkış yapacakmış gibi ön tarafa getirtti. Sanatçı, arkadaşıyla başka otomobile binerek muhabirlerden kaçmaya çalıştı.

  • 4 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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    Başarılı olamayan Pekkan, daha sonra kendi aracını otelin garajına çağırdı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarıyla, otel güvenliği arasında tartışma çıktı. 

  • 5 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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    Otoparktan ayrılan Süperstar, trafikte de Beşiktaş’ta çevirme yapan polisten yardım istedi. Ekipler, gazetecileri tutarken Pekkan, arkadaşıyla kardeşi Semiramis Pekkan’ın Arnavutköy’deki evine sığındı.

  • 6 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 7 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Süperstar Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Ajda Pekkan kimdir? - Magazin haberleri
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