Ajda Pekkan, İzmirli hayranlarıyla buluştu
Ajda Pekkan, Bodrum, Çeşme, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi
Ajda Pekkan, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleştirilen konser maratonuna devam ediyor. Pekkan, Bodrum, Çeşme, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Kültürpark Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.
Hayranlarının karşısına üzeri taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Ajda Pekkan, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.
Yaz konserlerine devam edecek olan Ajda Pekkan, 16 ve 17 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da, 3 Kasım'da ise Antalya Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.