Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı - ADANA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu.Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı.

Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.

Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.