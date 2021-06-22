Alzaymır hastası kadının feci sonu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi'nde 8'inci kattan düşen ve alzaymır hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Sekiz katlı binanın en üst katında ailesiyle oturan Suna Tuğtekin, yatak odasının penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, olay sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Rus bakıcıyı ifadesi alınmak üzere merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.