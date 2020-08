"Süpürgeci köyde" baba mesleğine ilgi azalıyor

AA

Süpürge otunun yetiştirildiği köyde süpürge yapımı baba mesleği olarak görülürken, son yıllarda talebe bağlı olarak üretimin azalmasıyla köylüler, süpürge otu yetiştiriciliğini ve süpürge yapımını terk etmeye başladı.Köyde, önceki yıllarda 2 ila 3 bin dönümlük alanda ekilen süpürge otunun, son yıllarda 300 dönümlük alanda ekildiği belirtildi.Köy muhtarı Rıza Cıkla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpürgeciliğin, Ormancık köylüleri için halıcılık gibi bir el sanatı olduğunu ifade etti.Önceden köydeki 150 hanenin tamamının süpürgecilikle uğraştığını ancak bu sayının yıllar içinde giderek azaldığını anlatan Cıkla, "Elektrikli süpürgelerin, naylon süpürgelerin çıkması nedeniyle ot süpürgeye talep azaldı. Talep azalınca köyde süpürgecilik yapan hane sayısı da azaldı. Şu an köylü gurbete gidiyor. Süpürgecilik yapan 10-15 hane kaldı." dedi.Eskiden köyden Türkiye'nin her yanına süpürge gönderdiklerini dile getiren Cıkla, "Haftalık 20 bin, 25 bin süpürge dikiliyordu bu köyde. Türkiye'nin her yerine 4-5 kamyon süpürge gönderiliyordu. Şimdi yaklaşık 15 hane, haftada 2 bin süpürgeyi ancak dikiyor. Ücret kurtarmadığı için köylü süpürge üretimini bıraktı, genellikle gurbete gidiyorlar." diye konuştu.Süpürge ustası Cesur Zengin de 25 yıldır süpürgecilik yaptığını ve mesleğin dedesinden babasına babasından da kendisine geçtiğini söyledi.Süpürge yapımında hala babasından kalan malzemeleri kullandığını belirten Zengin, azalan talep karşısında mesleğe de ilginin azaldığını, gençlerin süpürge yapımını öğrenmediğini dile getirdi.Ot süpürgenin tanesinin 20 liraya satıldığını, haftada 100 ile 200 arası süpürge ürettiğini aktaran Zengin, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.