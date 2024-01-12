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        Haberler Ekonomi Emlak Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas: İyi bir satış hızı yakaladık - Emlak Haberleri

        Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas: İyi bir satış hızı yakaladık

        Sur Tatil Evleri GYO, portföyünde bulunan Sur Tatil Evleri Antalya projesinde 2023 yılı boyunca 2 bin 142 devre mülk satarak 580 milyon 675 bin 583 TL ciro elde ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:21
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        Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle 134 prestijli projeye imza atan Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO, 2023 yılı boyunca 2 bin 142 devre mülk satarak KDV hariç 580 milyon 675 bin 583 TL ciro elde etti. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2023 yılının son üç ayında sözleşmesi yapılan devre mülklerin birim başına ortalama fiyatının KDV hariç 316 bin 865 TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada “Projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ise toplam 5 bin 897 adet devre mülkün satış sözleşmesi yapılmış olup kalan 61 bin 351 adet devre mülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

        Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, 1.408 bağımsız bölümde 67 bin 248 devre mülkten oluşan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da iyi bir satış hızı yakaladıklarını belirterek “Doğru yerde yapılan, doğru projeler her zaman başarılı oluyor. Sur Tatil Evleri Antalya’nın en önemli avantajı da Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da bulunan bir tatil evi projesi olması. Antalya hem yerli hem de yabancı tatilcilerin Türkiye’deki ilk tercihi. Öte yandan son 3-4 senedir, özellikle pandeminden bu yana tatil alışkanlıklarının değiştiğini, tüketicinin alternatif kanallara yöneldiğini görüyoruz. Daha izole ve daha özel bir tatil yapmak isteyenler tatil evi kiralama yoluna gidiyor ancak tatilcilerin karşısına son dönemde oldukça yüksek fiyatlar çıkabiliyor. İşte bu noktada Sur Tatil Evleri Antalya tüm bu ihtiyaç ve tercihlerin tümüne mükemmel bir şekilde yanıt veriyor. Antalya’da kendi evinizde ama otel konforunda 4 mevsim tatil yapma imkânı sunan Sur Tatil Evleri Antalya, son yılların yükselen değeri ‘paylaşım ekonomisi’ esasıyla hayata geçirildi” dedi.

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