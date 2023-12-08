Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sur Tatil Evleri GYO halka arzında payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi. Peki, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları...

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında 7-8 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

3 Şurada Paylaş!









SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERDİ?

Sur Tatil Evleri halka arzında talep toplama işlemleri sona 8 Aralık itibarıyla sona erdi. Lot dağıtım sayıları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklaması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre olası bireysel katılıma göre dağıtılacak pay miktarı şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 18 lot (885 TL)

2,5 milyon katılımcı: 14 lot (688,5 TL)

3 milyon katılımcı: 12 lot (590 TL)

3,2 milyon katılımcı: 11 lot (541 TL)

3,5 milyon katılımcı: 10 lot (492 TL)

4 milyon katılımcı: 9 lot (442 TL)