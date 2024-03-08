Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Spor Sürat Kargo'dan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Spor Haberleri

        Sürat Kargo'dan 8 Mart'ta anlamlı hediye

        Sürat Kargo, 8 Mart'ta anlamlı bir harekete imza attı. Yakın dönemde sponsor olduğu Yılport Samsunspor'un "Dünyanın en ağır forması" olarak tanımladığı ve üzerinde 15 dilde "Kadına şiddete hayır" yazan formalarını, kadın çalışanlara hediye etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 Mart'ta anlamlı hediye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadın istihdamını artırmak birinci hedefi olan ve genel müdürlük düzeyinde çalışanlarının yüzde 70’i kadınlardan oluşan Sürat Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarına anlamlı bir hediye verdi. Yakın dönemde taşıma sponsorluğunu açıkladığı Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor’un “Dünyanın en ağır forması” olarak tanımladığı, kadına yönelik şiddete dikkat çeken formasını kadın çalışanlarına hediye etti. Yılport Samsunspor’un 15 dilde “Kadına Şiddete Hayır” yazılı formaları, Sürat Kargo’nun 500’ü aşkın şubesindeki kadın çalışanlara ulaştırıldı.

        Hediyeleri kendi elleriyle kadın çalışanlara veren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Bugün, dünyanın dört bir yanındaki kadınların başarılarını, gücünü ve ilerlemelerini bir kez daha hatırladığımız bir gün... Bu özel günü, değerli kadın çalışanlarımızı onurlandırmak ve kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sürat Kargo olarak, işimizin her aşamasında, kadın çalışanlarımızın gücünü ve katkılarını takdir ediyoruz. Hem iş dünyasında hem de toplumda, güçlü, cesur ve özverili duruşlarıyla her zaman bizlere ilham veriyorlar. Kadınların gücünü ve başarılarını kutladığımız bu anlamlı günde, bir kez daha hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

        Forma gelirinin bir kısmı kadınlara destek olan derneklere bağışlanıyor

        Sürat Kargo’nun sponsor olduğu Yılport Samsunspor Kulübü, “Kadına Şiddete Hayır” yazılı mor renkli formaların satışından elde edilen gelirin bir kısmını, şiddet mağduru kadınlara destek veren vakıflara bağışlıyor. Hayatın her alanında kadınlara destek olan Sürat Kargo, kadın futbolunu daha da görünür kılmak adına da Kadın Futbol Milli Takımı’nın da ana sporu konumunda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun