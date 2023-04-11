Surdaki kan donduran ölümde anneye istenen ceza belli oldu! - En son haberler

DHA

Çorum'un İskilip ilçesinde şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ı (21) surdan itekleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık (45) hakkında savcı esas hakkındaki mütaalasını sundu. Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

KALE CİVARINDA YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI Görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ADLİ TIP KURUMU AKIL SAĞLIĞI RAPORU Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında "Altsoyu nitelikli kasten öldürme" suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) hakkında ise "Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açıldı. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Kurum tarafından gönderilen raporda Meşhure ve Cebrail Arık çifti için 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtildi.

DURUŞMAYA 2 SANIK DA KATILDI Bugünkü duruşmaya 2 sanık da katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasını sunduğu davada, tutuklu yargılanan Meşhure Arık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz yargılanan Cebrail Arık içinde beraat talep edildi.