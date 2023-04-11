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Haberler Gündem 3. Sayfa Surdaki kan donduran ölümde anneye istenen ceza belli oldu! - En son haberler
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Surdaki kan donduran ölümde yeni gelişme! Anneye istenen ceza belli oldu

Çorum'da, şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ı surdan itekleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcının esas hakkında mütalaasını sunduğu duruşmada anne için hapis cezası talep edildi. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu'nun akıl sağlığı raporunu kabul etmediğini söyleyen sanık kadın, tahliyesini talep etti

Surdaki kan donduran ölümde anneye istenen ceza belli oldu! - En son haberler
DHA

Çorum'un İskilip ilçesinde şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ı (21) surdan itekleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık (45) hakkında savcı esas hakkındaki mütaalasını sundu.

Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

KALE CİVARINDA YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ADLİ TIP KURUMU AKIL SAĞLIĞI RAPORU

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında "Altsoyu nitelikli kasten öldürme" suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) hakkında ise "Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açıldı.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Kurum tarafından gönderilen raporda Meşhure ve Cebrail Arık çifti için 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtildi.

DURUŞMAYA 2 SANIK DA KATILDI

Bugünkü duruşmaya 2 sanık da katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasını sunduğu davada, tutuklu yargılanan Meşhure Arık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz yargılanan Cebrail Arık içinde beraat talep edildi.

"RAPORU KABUL ETMİYORUM"

Meşhure Arık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporu kabul etmediğini, cezaevine girmekle çok zor durumda bırakıldığını, üzerine atılan suçu asla kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanığın avukatı savunma yapmak için süre talep etti ve mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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