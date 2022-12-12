“Koru-Onar-Yerine koy” yaklaşımı nedir?

Milyarlarca yıldır insanlığın yuvası olan Dünya, tüm kaynaklarını insanlara daha iyi bir yaşam için sundu. İhtiyaçları doğrultusunda bu kaynaklardan faydalanan insanlar, doğanın kendi döngüsünün gücü karşısında bu kaynakların sonsuza kadar süreceğini düşündü. Bugün gelinen noktada ise gezegenimizi koruyup, onarmalı hatta ondan aldıklarımızı yerine koymalıyız. Bu doğrultuda insanlık, yorgun dünyamızı iyileştirmek ve ekosistemdeki tüm canlıların varlığını sürdürebilmesi için kaynakların bilinçli kullanılmasına çabalıyor.

Bireysel olarak sürdürülebilirlik adımlarına katılmak, bu sorumluluğu yerine getirmek aslında hiç zor değil. Sürdürülebilir yaşam için;

Daha az enerji tüketmek,

Daha az su harcamak,

Dijital temizlik yapmak,

Yenilenebilir enerji kullanmak ve teşvik etmek,

Araç kullanmak yerine olabildiğince yürümeyi tercih etmek,

Kağıt tüketimini azaltmak gibi günlük hayatımızdaki basit bir anlayış değişikliği, dikkat ve özen, dünyamızın geleceği için yeterli olacak.

Peki şirketler neler yapıyor?

Bireysel olarak bu adımları atmak kolay ancak binlerce kişiye istihdam sağlayan, üretim yapan şirketlerin bu dönüşümü gerçekleştirmesi için zamana ihtiyaç var. Sürdürülebilirliğe hızla ayak uyduran, net hedeflerini belirleyerek buna uygun dönüşümünü örnek çalışmalarla gerçekleştiren şirketlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Nestlé’nin taahhütleri ve örnek çalışmaları

400’den fazla fabrikası ile 186 farklı ülkede varlık gösteren dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé, içinde bulunduğu toplumlara, faaliyet alanları doğrultusunda katkı sağlamayı sorumluluğu olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme (UN Global Compact) çerçevesinde belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini temel alan şirketin bu doğrultuda 36 küresel taahhüdü bulunuyor.

“Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla hayatı, gezegeni ve geleceğimizi iyileştirmek için dokunabildiği her alanda fark yaratma sorumluluğu olduğuna inanarak tüm markalarıyla birlikte sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyor.

Nestlé’nin öncelikli taahhütleri arasında “2030’a kadar tüm faaliyetlerinin çevreye olan etkisini yarıya indirmek, 2050’de ise “Net Sıfır” emisyona ulaşmak” yer alıyor. Bu taahhüdü doğrultusunda 2025 yılına kadar 3.2 milyar İsviçre Frangı yatırım hedefleniyor.

Tarladan sofraya, sofradan geri dönüşüme...

Sürdürülebilirlik yolculuğuna tarım ile başlayan Nestlé, “Net Sıfır” hedefi doğrultusunda var olanı korumak kadar doğayı yenilemeyi de hedefleyerek yoluna devam ediyor.

Tarladan sofraya, sofradan geri dönüşüme ürünlerinin tüm yaşam döngüsündeki ve iş süreçlerinde sürdürülebildiğin ötesine geçerek daha iyi bir gelecek hedefliyor.

Şirket, 2030’a kadar tarımsal kaynakların yüzde 50’sini onarıcı tarım yoluyla elde etmeyi taahhüt etti.

Ayrıca 2030 yılına kadar temel hammadde içeriklerinin yüzde 100'ünün sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini hedefledi.

Generation Regeneration yolculuğu başladı

"Generation Regeneration” yolculuğunun 2021 yılında sürdürülebilirliğin ötesine geçerek “koru-onar-yerine koy” vizyonuyla başladığını belirten Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu şunları söyledi: "Onarıcı tarımı desteklemek için 1.2 milyar İsviçre Frangı değerinde yatırım yapılmasını, yeni yol haritası ile kaliteli gıdaların, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir kriterlerle üretilmesini ve tüketimin ardından geri kazandırılmasını amaçlıyoruz. Plastik atıkların azaltılması için 2025 yılına kadar tüm ambalajların geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, ormansızlaşmanın engellenmesi için 2030 yılına kadar 200 milyon ağaç dikilmesi gibi önemli hedeflerimiz bulunuyor."

Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu

Nestlé, “Generation Regeneration” yeni yol haritası ile gıda sisteminin merkezinde yer alan onarıcı tarım uygulamalarının geliştirilmesine küresel çapta destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisinin de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarıyla ortak hareket edecek.

Türkiye’deki bazı projeler

Nestlé Türkiye, ağaç dikilmesi taahhüdü doğrultusunda; TEMA Vakfı iş birliği ile Ordu’da 40 bin, Kayseri’de 100 bin olmak üzere toplamda 140 bin fidanlık Nestle Hatıra Ormanı oluşturdu.

Ülkemizde de 11 yıldır Nestlé DAMAK öncülüğünde TEMA Vakfı iş birliğiyle sürdürülen “Fıstığımız Bol Olsun” projesi de “Generation Regeneration” yaklaşımıyla geliştirilmeye devam edecek. Bugüne kadar 210 bin çiftçinin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlayan proje ile 2023’e kadar, çevrim içi eğitimlerle 4 bin 500 çocuğa Antep fıstığının değerinin anlatılması planlanıyor.

Aynı zamanda Nestlé Türkiye, gıda israfı ve iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği “Artan Gıda Geleceğimizdir” projesi ile 6 bin 181 ton gıdayı değerlendirdi, 2 bin 357 ton karbon emisyonu engelledi.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın...