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Bu yıl ‘’Değişim Birlikte Mümkün’’ mottosu ile 8. kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Bu yıl da ‘online’ gerçekleşen törende 15 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Karbon Yönetimi Kategori’sinde Philsa’nın “Karbon Nört” projesi en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldü.

Philipsa Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Philip Morris International (PMI), Paris Anlaşması’nda tanımlanan acil aksiyon planı doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele için Düşük Karbon Dönüşüm Planı adını verdiği kapsamlı bir yol haritası oluşturdu. Bu yol haritasına göre, PMI’ın dünya genelinde 2040 yılına kadar tarladan tüketiciye geçen tüm süreçlerde karbon nötr olma hedefi bulunuyor. Philipsa İzmir Torbalı’daki üretim tesisi Philsa’da ise hedef daha yakın, kendi sınırlarımız içerisinde tüm süreçlerde 2025 yılına kadar karbon nötr olacağız. Bunun topyekûn bir dönüşüm anlayışı gerektirdiğinin çok iyi farkındayız. Bu konuda kendimize güveniyoruz çünkü Philsa’da çalışmalarımıza başladık, yenilenebilir enerji kullanma yönünde önemli adımlar attık, verimliliği arttırıcı yani enerji kullanımını azaltıcı tedbirler aldık ve bu alanda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Teknik yatırımların ötesinde, çalışanların enerji tüketimi konusundaki davranışsal değişikliklerin de sağlanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Altıntaş; “Yeşil Dönüşüm için kurumsal ve toplumsal bilincin oluşmasının önemi çok büyük, bu nedenle, sorumlu bir sanayi kuruluşu olarak tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi azaltırken, toplumda pozitif değerler yaratmaya çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, dönüşüm bizimle başlıyor, ancak paydaşlarımızla devam ettiği zaman hedefine ulaşacaktır. İşte bizler de tam olarak bu iş birliklerini gerçekleştiriyoruz”. açıklamasında bulundu