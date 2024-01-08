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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sürdürülebilirlik notu 4 kademe yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Sürdürülebilirlik notu 4 kademe yükseldi

        Sabancı Holding, sürdürülebilirlik notunu son 4 yılda 4 kademe yükselttiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:07
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        Sürdürülebilirlik notu 4 kademe arttı
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        Açıkladığı 2050 net sıfır hedefiyle, uzun vadeli taahhütte bulunan Sabancı Topluluğu, sürdürülebilirlikte bir önemli başarıya daha imza attığını açıkladı.

        Sürdürülebilirlik alanında dünyanın saygın platformları arasında yer alan MSCI tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Sabancı Holding'in MSCI ESG Derecelendirmesi notu, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki kapsamlı ve uluslararası standartlar ile iyi uygulamalara dayanan süreçleri ile AA'ya yükseltildi. Bu not artırımıyla birlikte, Sabancı Holding'in MSCI ESG Derecelendirmesi notu, son 4 yılda 4 kademe birden yükselmiş oldu. Sabancı Holding, şirketlerin uzun vadeli ÇSY risklerine karşı dayanıklılığını ölçen MSCI ESG Derecelendirmesi tarafından Türkiye’de AA notuyla değerlendirilen ilk ve tek Holding oldu.

        “DÖNGÜSEL EKONOMİYİ İŞLERİMİZİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Topluluk olarak sürdürülebilirlik alanında attığımız her adımın bizi iklim acil durumunun çözümüne, dünyada eşitsizliklerin bertaraf edilmesine biraz daha yaklaştırdığını çok iyi biliyoruz. Sürdürülebilirliği sadece doğayı ve yeşili koruma gibi dar bir tanımda ele almıyoruz. ESG’nin (ÇSY – çevresel, sosyal, yönetişimsel) 3 unsurunu da kapsayan detaylı sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında kararlılıkla ilerlerken, bir yandan da döngüsel ekonomiyi mevcut işlerimizin, yatırımlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Her yıl uluslararası standartlara ve iyi uygulamalara göre boşluk analizi gerçekleştirip daha da iyileşmek için gerekli adımları atıyoruz. MSCI gibi finans dünyasının yakında takip ettiği platformlar tarafından, bu çalışmalarımızın takdir edilmesi de bizleri cesaretlendiriyor. Holding olarak son 4 yılda elde ettiğimiz 4 kademelik not artışında emeği geçen tüm Sabancı çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

        “DOĞRUDAN EMİSYONLARIMIZI 2030’A KADAR YÜZDE 42 AZALTACAĞIZ”

        2050 net sıfır hedeflerine doğru ilerlerken, kendilerine çok zorlu hedefler koyduklarının altını çizen Cenk Alper, “Bunun için de en öncelikli konumuz sözden aksiyona geçmek. İşlerimizi dönüştürmenin yanında çevremizi ve paydaşlarımızı aktive etmeyi bir iş kültürü olarak kodlamak. Ayrıca tüm bunları, bilimin, teknolojinin izinde ilerleyerek yapmak. Bu doğrultuda, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile koordinasyon halinde, en geç 2030 yılında doğrudan karbon emisyonlarımızı 2021 yılına göre en az yüzde 42 seviyesinde azaltacağız. 2025 sonunda ise Holding olarak yüzde 15’lik azaltımı yakalamış olmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, 2022-2027 dönemini kapsayan 6 yıllık dönemde sürdürülebilirlik bağlantılı alanlara gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızı da 5 milyar dolara tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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