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"Süreç Trump'a olumlu yansıyor"

ABD tarihinde ilk kez eski bir başkanın ceza davasında hakim karşısına çıkması gündemini koruyor. OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kesintiye gitme kararının ekonomiye etkileri tartışılırken, Tayvan liderinin ABD'ye ziyareti Çin ile gerilimi yeniden tırmandırdı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar manşetlerde hâlâ Trump ile ilgili gelişmelerin yer aldığını belirterek "Eski başkan Trump'ın gündemde kalması başkanlık adaylığı sürecine olumlu yansıyor. Bu sürecin sonunda eski başkan Trump hüküm giyse de giymese de yoluna devam edecek gibi görünüyor" dedi.

ABD son günlerde tarihinde ilk kez bir eski başkanın ceza davasında hakim karşısına çıkmasını konuşuyor. Eski başkan Donald Trump hâlâ manşetlerdeki yerini koruyor. OPEC+ ülkelerinin Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararı ekonomideki tartışmaları yoğunlaştırırken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye ziyareti ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi ABD-Çin gerginliğini artırdı. Öte yandan ABD'den Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık yeni bir askeri destek paketi geliyor. Ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com için değerlendirdi.

"SÜREÇ TRUMP'A OLUMLU YANSIYOR"

ABD tarihinde bir ilk yaşandı ve eski başkan Donald Trump ceza davasında hakim karşısına çıkarak 34 ayrı suçlamadan ifade verdi. Konunun hâlâ ana manşetlerdeki yerini koruduğuna dikkat çeken Ali Çınar "Mahkemenin ikinci duruşması 4 Aralık'ta yapılacak, 2024 Ocak ayında da yargılama süreci başlayacak. 34 ayrı suçlama olsa da eski başkan Trump'ın hüküm giymesi beklenmiyor. Öte yandan mağdur olduğu yönünde de birçok yorum yapılıyor" dedi. Sürecin Trump'ın başkan adaylığı sürecine olumlu yansıdığını belirten Çınar "Son bir haftada taraftarlarından 10 milyon doların üzerinde bağış topladı. Ayrıca anketlerde de en güçlü rakibi Florida Valisi DeSantis ile arasındaki fark yüzde 26'ya çıkmış durumda. Trump'ın daha da güçlenerek geldiğini söyleyebiliriz. Anayasaya göre hüküm giyse bile başkanlık yarışından çekilmesine gerek yok. Trump hüküm giyse de giymese de yoluna devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

EKONOMİDE PETROL REZERVİ TARTIŞMASI

OPEC+ ülkeleri tarafından alınan, Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararının ekonomideki tartışmaları artırdığını ifade eden Ali Çınar "Petrol fiyatlarının artması tüketiciye nasıl yansıyacak, tabi ki enflasyonu olumsuz etkileyecek. Gözler ise Biden yönetiminin tekrar petrol rezervlerinden kullanılması kararı verip vermeyeceğinde" dedi. Çınar "Cumhuriyetçiler kesinlikle petrol rezervlerinin bu şekilde kullanılmasına başından beri karşı çıkıyordu o nedenle bu tartışma devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

TAYVAN LİDERİNİN ZİYARETİ ABD-ÇİN GERİLİMİNİ ARTIRDI

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye ziyareti ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi ABD-Çin gerginliğini artırdı. Bir Tayvan liderinin ABD'de Temsilciler Meclisi başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinin Amerikan tarihinde de bir ilk olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Geçen sene eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine Çin çok sert tepki göstermişti. Tayvan lideri ile McCarthy'nin görüşmesi de yine tepkiyle karşılandı. Çin'den nasıl bir cevap gelecek diplomatik mi, ticari mi, askeri mi bunu göreceğiz. Ama ABD ile Çin arasındaki tansiyon dünkü toplantıyla daha da artmış durumda" dedi. ABD'de Rusya-Ukrayna savaşının da gündemini koruduğunu belirten Çınar Biden yönetiminin Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık yeni bir askeri paket vermeye hazırlandığını söyledi.

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