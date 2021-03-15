ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yalçın, bu kez mavi elbisesiyle kamera karşısına geçti.



Evinden çıkarken objektiflere poz veren sosyetik güzelin zayıflığı yine sosyal medyanın konusu oldu.