Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran ile 3. yıldönümünü kutladı

Süreyya Yalçın, Ozan Baran ile evliliğinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Yalçın, "Bundan sonra sana, bana benzeyen bebeklerle upuzun senelere…" dedi