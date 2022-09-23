Suriye açıklarında batan botta en az 34 göçmen hayatını kaybetti

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Lübnan'dan yola çıktığı belirlenen ve Suriye açıklarında ilerleyen bir botun batması üzerine en az 34 göçmen hayatını kaybetti.

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kurtulan 20 kişinin tedavileri de Suriye'nin Tartus kentindeki hastanede sürüyor.

Yetkililer, kurtulan göçmenlerin anlattıklarına dayanarak göçmen botunda 120 ile 150 arasında kişinin yolculuk yaptığını; botun Lübnan'ın liman kenti Trablus yakınlarındaki Minyeh'den yola çıktığını söyledi.

Suriye'nin Akdeniz kıyısında yer alan Tartus şehri, Trablus'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde.

2011'de başlayan Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli göçmen, Lübnan'da yaşıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre ülkede 14 binden fazla da farklı ülkelerden gelen göçmenler var. Bunların çoğunu Filistinli mülteciler oluşturuyor.

Lübnan son yıllarda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Son dönemde Covid-19 salgını, 2020'de Beyrut limanındaki patlama ve bankacılık kriziyle iyice artan ve ciddi bir boyut kazanan ekonomik kriz sebebiyle halkın yüzde 80'inden fazlası temel gıda maddeleri ve ilaç bulmakta zorlanıyor.

Bu durum ülkedeki göçmenler için daha da büyük zorluklara yol açıyor. Göçmenlerin çoğu Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de son dönemde ölümler arttı.

Bu ayın başında Lübnan'dan Avrupa'ya göçmenleri taşıyan bir bot Türkiye açıklarında batmış ve içinde çocukların da olduğu altı kişi hayatını kaybetmişti. 73 kişi de sahil güvenlik birimleri tarafından kurtarılmıştı.