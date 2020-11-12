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HaberlerSağlıkSuriye'de dünyaya gelen siyam ikizleri ambulans uçakla Ankara'ya getirildi - Haberler
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Suriye'de dünyaya gelen siyam ikizleri ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Suriye Afrin'de 14 gün önce dünyaya gelen ve geçen hafta Hatay'a getirilen siyam ikizlerinin tedavisi, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde sürdürülecek

Suriye'de dünyaya gelen siyam ikizleri ambulans uçakla Ankara'ya getirildi - Haberler
AA

Suriye'nin Afrin kentinde 14 gün önce dünyaya gelen yapışık ikizler, Hatay'dan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

AA'nın haberine göre, Afrin'de 4 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen siyam ikizi kız bebekler, 4 Kasım'da Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilmişti.

Burada ilk tedavileri yapılan siyam ikizleri, Hatay Havalimanı'ndan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanından ambulansla alınan bebekler, tedavilerinin sürdürüleceği Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne getirildi.

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