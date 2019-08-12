Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalılara 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulması konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söyledi.

TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" dedi.

"Onlar (Amerikalılar) da 10-15 kilometrelik bir derinlikten bahsettiler" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bizim bahsettiğimiz bu derinlik aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump tarafından da Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesinde ifade edilen 20 mil olarak ifade edilen bir mesele...

"Burada şimdi maket uçaklar kullanılıyor. Ellerindeki silahların mevzileri bizim için endişe kaynağı. En önemli hususta maket uçakların üzerine el yapımı patlayıcılar koymak suretiyle oradaki hudutlarımıza halkımıza güvenliğimizi tehdit edecek şekilde saldırılar olması. Bu nedenle 30- 40 kilometreye çıkmasını talep ettik.

"Bununla alakalı bizim geldiğimiz nokta, devamlı başından beri söylediğimiz şey, YPG'nin çıkarılması. Kurulacak güvenlik bölgesinden ağır silahların toplanmasını, bunlara el konulmasını dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Hulusi Akar, Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerlemeyi, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla ve beraber hareket etme arzusunda olduklarını söyledi.

Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" dedi.

'Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi ile Kuzey Kıbrıs'ta bulunuyor.

Kıbrıs

Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de giderek artan "enerji gerilimi ve bunun nasıl aşılacağı" işle ilgili bir soruya, "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" yanıtını verdi.

Akar, Kıbrıs Sorunu'nun çözümüyle ilgili olarak, önce Atina'da sonra da Ankara'da Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında yapılan toplantılara atıfla, "Biz bu toplantıların devamından yanayız. Dolayısıyla Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün konularımızı karşılıklı konuşmak ve görüşmek suretiyle görüşmekten yanayız" diye konuştu.

Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak ikinci bataryanın Ağustos ya da Eylül ayında teslim edilebileceğini ve "tam harekat yeteneği" için planladıkları tarihin ise Nisan 2020 olduğunu kaydeden Akar, Patriot füzelerinin satın alınması konusunda da ABD'yle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

S-400 füzeleri

Akar, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TSK'dan ihraç edilenlerin sayısını 17 bin 499 olarak açıkladı, 6 bin 353 personelle ilgili işlemlerin de devam ettiğini söyledi.