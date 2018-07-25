Suriye'de intihar saldırısı: 38 ölü

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Süveyde il merkezinde DEAŞ'lı teröristlerce intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu

Saldırılarda en az 38 kişinin öldüğü öğrenildi.

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

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