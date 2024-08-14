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        Haberler Dünya Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı | Dış Haberler

        Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı

        Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 01:10
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        Suriye'de İran-ABD çatışması
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        AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

        ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

        ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
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