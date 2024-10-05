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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı | Dış Haberler

        Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

        Suriye'nin Humus ilinde, Beşşar Esad rejiminin, yönetimini İran destekli gruplara bıraktığı Tedmur Askeri Havalimanı'na saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 02:31 Güncelleme: 05.10.2024 - 02:32
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        Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
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        Suriye'de aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

        AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre; saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.

        İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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