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        Haberler Dünya Suriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi | Dış Haberler

        Suriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi

        Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 00:24 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:24
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        Suriye'deki ABD üssüne saldırı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse kamikaze İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.

        Üsteki hava savunma sistemleri, İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti.

        ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusunun üsleri, Ekim 2023'ten beri sık sık roket ve kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #ABD
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