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S﻿uriye'de koleradan hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

S﻿uriye'de Ağustos ayında ilk vakaları tespit edilen kolera salgını yayılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in bugün Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığına göre, şimdiye kadar ülkenin farklı bölgelerinde toplam 29 kişi koleradan hayatını kaybetti.

S﻿uriye'de koleradan hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
BBC TÜRKÇE
kolera Getty Images
Türkiye sınırına yakın El-Bab şehrinde çocuklara kolera aşısı uygulanıyor.

Suriye'de Ağustos ayında ilk vakaları tespit edilen kolera salgını yayılmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bugün Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığına göre, şimdiye kadar ülkenin farklı bölgelerinde toplam 29 kişi koleradan hayatını kaybetti.

BM bunun Suriye'de yıllardır yaşanan en kötü salgın olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, hızlı test sonuçlarına göre, salgın başladığından bu yana 338 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Vakaların 230'u, 25 kişinin hayatını kaybettiği Halep'te bulunuyor.

BM bu ay başı yaptığı açıklamada salgının Fırat Nehri'nden içilen sudan başladığını düşündüklerini belirtmişti.

BM Suriye Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, durumun ciddiyetine dikkat çekerek bunun hem Suriye'yi hem bölgeyi tehdit ettiğini ifade etmişti.

Ardından bölgede hızlı test ve aşı uygulamaları yoğunlaştı.

Salgın, muhaliflerin ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki kuzey ve kuzeybatı Suriye'de de yayılıyor.

ABD merkezli yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ülkenin kuzeydoğusunda, salgının başından bu yana vaka sayısının 2092'ye çıktığını bildirdi. Ayrıca resmi vaka sayısının az gösterildiğinden korkulduğu da ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2009'dan bu yana kolera görülmeyen bölgede temiz içme suyuna ulaşamamaktan kaynaklanan ishal, kötü beslenme ve deri hastalıklarının arttığını belirtiyor.

Savaşın halihazırda zarar verdiği altyapıya ek olarak iklim krizi ve su seviyelerinin azalması ülkede temiz su kıtlığına yol açıyor.

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