Suriye'de muhalifler Hama'ya ilerliyor: Birçok nokta ele geçirildi
Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Esad hükümetine bağlı Suriye ordusuyla çatışan muhalif silahlı gruplar, 6 yerleşimde daha hakimiyet sağladı.
Suriye ordusuyla 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği muhalif gruplar, Hama ili istikametinde ilerleyişini sürdürüyor.
Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolüne aldı.
Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, Suriye ordusu kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen muhalif silahlı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında Suriye ordusuyla çatışıyor.
Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Suriye'deki çatışma süreci
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusuyla muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.