Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.
Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
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