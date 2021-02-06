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Suriye'deki iç savaşta felç kalan Hammudi'nin 10 yıllık gökyüzü hasreti TDV sayesinde sona erdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),Suriye'deki iç savaşta evinin çatısına varil bombası düşmesi sonucu felç kalan Muhammed Hammudi'ye elektrikli tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Suriye'deki iç savaşta felç kalan Hammudi'nin 10 yıllık gökyüzü hasreti TDV sayesinde sona erdi
AA

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Halep kentinde iç savaşın başladığı 2011'de yaşadığı evin çatısına varil bombası düşmesinin ardından felç olan ve 2 ayağını da kullanamayarak yatağa mahkum kalan 53 yaşındaki Hammudi, vakıf tarafından kendisine hediye edilen elektrikli tekerlekli sandalye ile yeniden hayata tutunmaya başladı.

İdlib'de çadır kentlerde ailesi ile yaşam mücadelesi verirken kendisine uzatılan yardım eliyle hayatı değişen Hammudi, özlemini çektiği gökyüzüne kavuşmanın ve özgürce dışarıda dolaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hammudi, Türk milletinin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bundan dolayı da minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle tanıştıktan sonra savaş mağduru ve yetimler için yapılan Beytüsselam kampındaki konutlara taşındığını, çadır kentlerde yaşamanın zorluğundan kurtulduğunu aktaran Hammudi, şunları kaydetti:

"Yürüyemediğim ve tek başıma dışarı çıkamadığım için vakıf yetkilileri elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti. Allah onlardan razı olsun. Yatağa mahkum kaldığım için ayaklarımı kaybettiğim günden beri gökyüzüne, bulutlara, tek başıma dışarı çıkarak dolaşmaya, havayı teneffüs etmeye hasret kalmıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılayabilmek için, sonda takılı olması nedeniyle, eşim de beni tek başına dışarı çıkaramıyordu. Her gün gökyüzünün maviliğinin hayalini kurar, bulutları güneşi düşünürdüm."

TDV sayesinde yaklaşık 10 yıldır gökyüzüne olan hasretinin sona erdiğinin altını çizen Hammudi, "Çok şükür şimdi istediğim zaman eşimin küçük bir yardımıyla arabama binip dışarı çıkabiliyor kamp içerisinde de olsa rahatlıkla dolaşabiliyorum. Allah razı olsun Türkiye Diyanet Vakfı, barınmadan gıdaya kadar her türlü ihtiyacımızı da karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Küçük de olsa bir yardım çok büyük önem taşıyor"

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da Suriye'de bir yandan insani yardım alanında çalışmalar yürüttüklerini, bir yandan da savaşın parçaladığı ve tahrip ettiği hayatları yeniden tamir etmeye çalıştıklarını belirtti.

Muhammed Hammudi'nin bunun en güzel örneklerinden olduğunu aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Hayattan umudu kesmiş, belki de ölümü bekleyen bir insanın milletimizin yardımlarıyla yeniden hayata tutunmasına ve yaşam sevinciyle dolmasına vesile olduk. Bundan dolayı yapılan küçük de olsa bir yardım, bu insanlar için çok büyük önem taşıyor. Bölgede bunun gibi binlerce örnek var. İmkanlarımız ölçüsünde, milletimizin verdiği destek doğrultusunda onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz."

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