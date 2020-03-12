AA

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 kardeşin yargılanmasına Kayseri'de başlandı



Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 3 kardeş hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar A.H. ve S.H. ile tutuksuz yargılanan H.A.H. ve avukatları hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan A.H, Suriye'nin Halep kentinde bulunan bir köyde yaşadığını, Özgür Suriye Ordusunda aşçı olarak görev yaptığını, parasını alamayınca Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Terör grupları ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren A.H, Suriye'de hayatını kaybeden kardeşi H.H'nin, hangi grubun safında öldüğünü bilmediğini iddia etti.

Mahkeme başkanının, jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul ettiğini ve savaştığı terör grubunu anlattığını hatırlatması üzerine sanık A.H, böyle bir ifade vermediğini savunarak, tahliye ve beraatini istedi.

Yaşamak için Suriye'den kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirten sanık S.H. ise hiçbir terör grubuyla bağlantısı olmadığını ve bunlar için Suriye'de savaşmadığını kaydetti.

Sanık H.A.H. da suçlamaları reddederek, "Esed'in zulmünden kaçarak, Türkiye'ye geldik. Türkiye Devleti zulmetmez. Vereceğiniz her karara razıyız." dedi.

Duruşmada 4 tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tahliyeleri yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 kişinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiğini belirlemiş, 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 3 sanık yakalanmıştı.