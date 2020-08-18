Suriye'deki terör örgütü gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör örgütlerine 2019 yılında gönüllü olarak katılarak eğitim aldığı ve silahlı terör eylemlerine katıldığı iddia edilen M.B.A'nın (45) Türkiye'ye döndüğünü belirledi.Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.Zanlı M.B.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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