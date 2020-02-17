Suriye'den kaçan iki terörist teslim oldu!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."
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