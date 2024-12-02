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        Haberler Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü | Dış Haberler

        Suriye Devlet Başkanı Esad, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suriye Devlet Başkanı Esad'la telefonda görüştü. Suriye'de çatışmaların alevlenmesinin ardından görüşen ikili, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasının önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:10
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        Suriye ve İran liderleri görüştü
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması Haberi Görüntüle

        Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.

        Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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