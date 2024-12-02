Suriye Devlet Başkanı Esad, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suriye Devlet Başkanı Esad'la telefonda görüştü. Suriye'de çatışmaların alevlenmesinin ardından görüşen ikili, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasının önemini vurguladı.
Giriş: 02.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:10
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.
Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.
Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
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