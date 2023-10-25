Suriye Devlet Televizyonu: İsrail Halep Havalimanı'nı vurdu
İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in hava saldırısında Halep Havalimanı'nın vurulduğunu açıkladı
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Halep Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu.
Suriye Devlet Televizyonu haberinde, "İsrail, Akdeniz yönüne düzenlediği hava saldırısında Halep Havalimanı'nı vurdu." denildi ve saldırının havalimanı pistine zarar verdiği belirtildi.
Diğer yandan, İsrail'in saldırısına uğrayan Halep Havalimanı 22 Ekim'den bu yana hizmet dışı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.