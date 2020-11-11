Suriye Geçici Hükümeti'ne göre, mültecilerin geri dönüşü konulu konferans

AA

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, Suriye'de sivilleri hedef alarak yerinden eden Esed rejimine destek olan Rusya'nın sponsorluğunda Şam'da bugün düzenlenen mültecilerin geri dönüşü konulu konferansı AA muhabirine değerlendirdi.

Konferansı "Rus aldatmacası" olarak değerlendiren Mustafa, "Mültecilerin dönüşü ve yeniden imar kisvesi altında uluslararası toplumdan destek almaya çalışan Rusya, böylece çeşitli silahlar kullanıp şehirleri yerle bir ederek katil rejime verdiği desteğin tazminatı olarak toplanacak paraları yağmalayacak." diye konuştu.

Mustafa, "Katil rejime destek veren Rusya'nın, siyasi çözüm ve mültecilerin geri dönüşlerine garantör olması kabul edilemez." tespitinde bulundu.

- "Konferans yeni bir hileden ibarettir"

"Rusya ve eli kanlı rejimin mültecilerin geri dönüşü için düzenleyeceği konferans yeni bir hileden ibarettir." diyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Mültecilerin ülkelerine dönmesinden önce güvenli ortamın sağlanması, uluslararası gözetim altında siyasi bir geçişin hayata geçirilmesi, tüm tutukluların serbest bırakılması, Rusya ve İran destekli yabancı milislerin ülkeden çıkarılması ve suçluların adalete teslim edilmesi gerekir."

Mustafa, Esed rejiminin yurtdışından dönmek isteyenlere ülkeye girişte 100 ABD doları bozdurma şartı getirdiğini anımsatarak, rejimin parası olmayan Suriyelilerin ülkeye girişlerine izin vermediğini kaydetti.

Esed rejiminin, Rusya sponsorluğunda, başkent Şam'da düzenleyeceği uluslararası konferans 2 gün sürecek.

ABD ve Avrupa Birliği, Suriye'de geri dönüşlerin başlaması için uluslararası hukuka uygun güvencelerin olmadığını savunarak, konferansa karşı çıkıyor.

Rejim medyasında yer alan bilgilere göre, konferansa Rusya, İran, Çin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Umman katılacak.



