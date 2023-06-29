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BM Güvenlik Konseyi (BMGK), UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatma kararını oy birliğiyle kabul etti.

Kararda, Orta Doğu'da sorunlara kalıcı çözüm bulunmadığı sürece gerginliğin devam edeceğine dikkati çekildi.

Taraflara UNDOF'un görev alanında çatışma ve gerginlikten kaçınma ve 1974 Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nden 90 gün içinde tarafların konuya ilişkin BMGK'nin 338 sayılı kararına uyup uymadıklarına ilişkin rapor sunması istenildi.

GÖREV SÜRESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYORDU

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.