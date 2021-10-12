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Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı yapıldı

Suriye'de Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde Beşşar Esad rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi.

Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı yapıldı
İran destekli teröristlere hava saldırısı
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AA

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait 3 askeri nokta hava saldırısıyla hedef alındı.

Hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen SİHA'larla yapılan saldırılar sonucunda 7 patlama sesi duyuldu.

Bölgedeki kaynaklar, patlama sesinden önce uzun bir süre uçuş gerçekleştiren SİHA motorunun sesinin duyduğunu belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Hava saldırılarından yaklaşık yarım saat önce terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Haseke iline bağlı Şeddadi beldesindeki gaz sahasına roket saldırısı düzenlenmesi dikkati çekti. Saldırıda 3 araç yandı.

Esad rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızlarının Elbukemal ilçesindeki üssüne 14 Haziran'da ve 3 aracına 15 Eylül’de hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlenmişti. İki saldırıda 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DA VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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