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Suriye: İsrail, Şam ve Halep'e saldırı düzenledi

Suriye'de Esad yönetimi, kontrollerindeki Halep ve Şam illerine İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Suriye: İsrail, Şam ve Halep'e saldırı düzenledi
Suriye: İsrail, Şam ve Halep'e saldırı düzenledi
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AA

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esad kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi.

Halep'te Esad'a bağlı ordunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

"ŞAM'A DA SALDIRI" İDDİASI

Beşşar Esad yönetimi, Halep ilinin ardından başkent Şam'ın da İsrail tarafından saldırılarla hedef alındığını ileri sürdü.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.18'de Şam’ın güneydoğusunda rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü. Saldırıda maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

SURİYE KENTLERİNE SALDIRILAR

Esad , İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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