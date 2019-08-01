En güzel yaş alan ünlüler açıklandı!

Rusya ve İran'ın temsilcileri, Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında TSİ 07.30 sularında bir araya geldi.

Türkiye heyetinin TSİ 11.00 sularında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Teknik görüşmelerin gündemini İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere ülkedeki mevcut durum oluşturuyor.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor. Türk heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal yapıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen sağlık durumu nedeniyle toplantıya katılamayacak. BM heyetini toplantıda Pedersen'in yardımcısı temsil edecek.

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

25-26 Nisan'da yapılan 12. toplantıda gözlemci statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı toplantıda ilk defa yer alacak.

Toplantılarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.